Путин провёл неофициальную встречу со старшим сыном Кадырова

Глава государства Владимир Путин провёл неофициальную встречу со старшим сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахматом. О встрече руководитель Чечни сообщил в телеграм-канале.

По словам Кадырова, его сын Ахмат сейчас председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых". В ходе встречи российский лидер заслушал его доклад о молодёжной политике региона. Глава государства в свою очередь поделился с юношей воспоминаниями о его дедушке — первом президенте Чеченской Республики Ахмате Кадырове.

"Многое из рассказанного Владимиром Владимировичем было озвучено впервые, и, конечно, это очень вдохновило молодого Ахмата, который позже признался, что хоть и не видел никогда своего дедушку, но ясно и отчётливо представил себе его со слов президента", — указал Кадыров.

Путин, по словам Кадырова, дал много напутствий Ахмату и добавил, что третье поколение Ахмата-Хаджи "должно не только гордиться своим дедушкой, но и продолжить начатый им путь и приумножить успехи". Вместе с этим российский лидер также поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием.