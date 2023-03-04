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4 марта, 11:28

Зеленский принял главу Европарламента во Львове

Зеленский встретился с главой Европарламента Робертой Метсолой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европарламента Робертой Метсолой. Он поблагодарил её за лидерство в поддержке Незалежной.

"Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой", написал он в телеграм-канале. Зеленский добавил, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

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О прибытии на Украину Роберта Метсола сообщила ночью. Свою фотографию она сопроводила словами радости от нахождения с украинцами, "дом которых — Евросоюз".

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Twitter.com / EP_President

Матвей Константинов
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