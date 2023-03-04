Зеленский принял главу Европарламента во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европарламента Робертой Метсолой. Он поблагодарил её за лидерство в поддержке Незалежной.

"Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой", — написал он в телеграм-канале. Зеленский добавил, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.