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4 марта, 11:33

СБУ возбудила уголовные дела в отношении 27 депутатов Народного совета ЛНР

Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела в отношении 27 депутатов Народного совета Луганской Народной Республики. Как сообщили в телеграм-канале ведомства, все они участвовали в организации референдума о вхождении республики в состав России.

Преследование народных избранников связано с тем, что они голосовали за вхождение республики в состав России и публично призывали жителей участвовать в референдуме. В "противоправных" действиях подозревается депутат нескольких созывов, "который одновременно является руководителем созданной агрессором федерации профсоюзов ЛНР".

"По указанию Москвы он обязывал председателей профсоюзных организаций агитировать рабочих местных предприятий за поддержку "присоединения" региона к составу России. Ещё одна злоумышленница координировала работу незаконных избиркомов в захваченных городах Антрацитовского района Луганщины", — пишет СБУ.

Им предъявлено обвинение по статьям о коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Ранее СБУ предъявила одному российскому и двум украинским блогерам обвинения в коллаборационизме и дискредитации ВСУ. Одного из них — блогера из Киева — подозревают в подготовке новостей для ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьёва и называют его приспешником.

Обложка ©

T.me / SBUkr

Оксана Попова
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