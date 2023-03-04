Всем спать!: 10 секретов глубокого сна без сновидений

Если вас мучают ночные кошмары, а после сна ощущается разбитость и усталость, то следует прибегнуть к нехитрым советам, помогающим сладко выспаться. Рекомендациями с Лайфом поделилась врач-физиотерапевт, диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семёнова.

"Важен ритуал отхода ко сну. Отложите телефон, компьютер, смените их просмотр на печатный вариант книги, смените холодный свет на тёплое освещение. Послушайте спокойную музыку, можно выбрать и специальные записи альфа- и дельта-волн. Шторы должны быть закрыты наглухо (мелатонин разрушается светом), шум также не должен беспокоить, подберите подходящие беруши", — уточнила она.

Кроме того, будет не лишним принять ванну с магниевой солью или сделать ванночки для ног. Ароматерапия тоже поможет отойти ко сну в спокойном состоянии, продолжила медик. Но использовать следует только натуральные эфирные масла: лаванды, сандала, бергамота, мелиссы, ромашки, предупредила Семёнова. Ароматы благоприятно воздействуют на лимбическую систему, отвечающую за эмоции, мотивацию и память. Доктор напомнила и о ритмах сна.

"С позиции хронобиологии — нужно правильно выработать режим. Циркадные ритмы — вот основа балансировки гормонов, перехода их из одной формы в другую, в нашем случае: из триптофана в мелатонин", — объяснила она.

Любую физическую активность следует завершить до 17 часов, совсем исключать спорт не нужно, ведь это помогает достигнуть естественной усталости. По словам Семёновой, необходимо пересмотреть и питание, добавив в него продукты, богатые триптофаном: какао, авокадо, индейку, мясо кролика, орехи. Мелатонин также содержится в дикой вишне и ацероле, поэтому соки из этих ягод положительно влияют на организм перед сном.

"Ещё один секрет крепкого сна — соответствующая температура: комната должна быть прохладной, 19–21 градус тепла, и хорошо проветренной", — отметила собеседница Лайфа.