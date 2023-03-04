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4 марта, 12:32

Камеры засняли жестокое убийство инкассатора налётчиками в Баку

Один человек погиб и двое ранены в ходе нападения грабителей на инкассаторов в Баку

<p>Преступники, открывшие стрельбу в супермаркете в Баку. Обложка © <a href="https://t.me/baku_es/31585" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Baku ES</p>

Преступники, открывшие стрельбу в супермаркете в Баку. Обложка © Telegram / Baku ES

Один человек умер, ещё двое ранены в результате нападения грабителей на инкассаторов при заборе денег из банкоматов, расположенных в супермаркете населённого пункта Ахмедлы в Хатаинском районе Баку.

Момент нападения на супермаркет под Баку. Видео © Telegram / Baku ES

"Умерший — Гасанов Руфат, он был ранен в голову. Шайдаев Самир получил два огнестрельных ранения в спину. Один человек, имя которого не разглашается, получил ранение в правое плечо", пишет Baku ES.

Погибший является инкассатором. На кадрах видно, что после расстрела сотрудников при исполнении злоумышленники прихватили сумку, предположительно, с деньгами и скрылись с места происшествия. На данный момент полиция ищет преступников.

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Лайф писал, что в Московской области полицейский застрелил напавшего на него автоугонщика. Во время задержания преступник попытался скрыться, после чего забежал в подъезд. Уже там он накинулся с зубилом на одного из правоохранителей.

Матвей Константинов
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