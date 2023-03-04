Камеры засняли жестокое убийство инкассатора налётчиками в Баку
Один человек погиб и двое ранены в ходе нападения грабителей на инкассаторов в Баку
Преступники, открывшие стрельбу в супермаркете в Баку. Обложка © Telegram / Baku ES
Один человек умер, ещё двое ранены в результате нападения грабителей на инкассаторов при заборе денег из банкоматов, расположенных в супермаркете населённого пункта Ахмедлы в Хатаинском районе Баку.
Момент нападения на супермаркет под Баку. Видео © Telegram / Baku ES
"Умерший — Гасанов Руфат, он был ранен в голову. Шайдаев Самир получил два огнестрельных ранения в спину. Один человек, имя которого не разглашается, получил ранение в правое плечо", — пишет Baku ES.
Погибший является инкассатором. На кадрах видно, что после расстрела сотрудников при исполнении злоумышленники прихватили сумку, предположительно, с деньгами и скрылись с места происшествия. На данный момент полиция ищет преступников.
Лайф писал, что в Московской области полицейский застрелил напавшего на него автоугонщика. Во время задержания преступник попытался скрыться, после чего забежал в подъезд. Уже там он накинулся с зубилом на одного из правоохранителей.