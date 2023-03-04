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4 марта, 13:03

Мужское бесплодие: Названо 2 лучших метода лечения азооспермии

Андролог Садыков пояснил, как лечить азооспермию — одну из главных причин бесплодия у мужчин

<p>Обложка © Getty Images </p>

Обложка © Getty Images

У некоторых мужчин встречается азооспермия — состояние, при котором в семенной жидкости сперматозоиды полностью отсутствуют. При этом не стоит отчаиваться, поскольку в ряде случаев можно добиться естественного зачатия. Однако для этого нужно выяснить причины азооспермии и пройти курс лечения, рассказал руководитель отделения "Центр мужского здоровья" сети центров репродукции и генетики "Нова клиник" уролог-андролог Гусейин Садыков.

Выделяют две формы азооспермии. Классификация основана на причинах отсутствия половых клеток в эякуляте. По большому счёту может быть только две причины. В первом случае половые клетки не образуются. Тогда диагностируют секреторную форму, а лечение предполагает применение консервативных методов. Во втором случае сперматозоиды из-за непроходимости семявыносящих протоков лишены возможности передвигаться. Тогда речь идёт уже об обструктивной форме.

Какие операции проводятся при обструктивной азооспермии

Реконструктивные операции эффективны при непроходимости семявыносящих протоков, обусловленной патологическим процессом, а также после вазэктомии, если пациент хочет восстановить фертильность. После устранения закупорки протоков естественное зачатие становится возможным. Врач может рекомендовать следующие вмешательства.

Вазовазоанастомоз. Суть операции заключается в том, что врачи удаляют патологический участок протока, после чего соединяют концы, используя специальную трубку, которая служит каркасом на тот период, пока анастомоз не сформируется окончательно.

Вазоэпидидимоанастомоз. В этом случае проток, удалённый от хвоста эпидидимиса, подшивают к головке придатка яичка. Если участок протока непроходим, его также можно удалить и наложить вазовазоанастомоз. После операции пациент отдыхает в палате дневного стационара на протяжении трёх-четырёх часов, а затем может ехать домой. Окончательное формирование анастомоза происходит менее чем через две недели. На этом этапе можно удалить установленный ранее дренаж.

"В центре репродукции в процессе хирургического вмешательства можно осуществить забор и дальнейшую криоконсервацию спермы, а затем использовать генетический материал для оплодотворения в программах ВРТ", — добавил врач.

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Ольга Годуненко
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