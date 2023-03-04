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4 марта, 13:07

Австрийцы жёстко ответили на обвинения в недостаточной помощи Украине

Читатели Exxpress раскритиковали Запад за обвинение Австрии в недостаточной поддержке ВСУ

Читатели австрийской газеты Exxpress жёстко раскритиковали Запад за обвинение страны в недостаточной поддержке Украины. Некоторые, наоборот, считают её слишком большой, а кто-то недоволен коррупционной составляющей в помощи ВСУ.

"На самом деле мы оказываем слишком большую поддержку киевским властям. Дядя Сэм даёт больше всего — но он и получает больше всего от ЕС и больше всего выигрывает от конфликта", написал один из комментаторов.

"Гуманитарная помощь Украине в основном утекает в карманы коррумпированного криминального режима", добавил другой.

"Зато США лидируют по количеству бездомных", высказался пользователь.

"Самой большой помощью Украине было бы немедленное начало мирных переговоров", написал ещё один.

На данный момент Австрия занимает четвёртое место по объёмам предоставляемой Украине военной помощи.

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Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский посчитал мифологией высказывания президента Австрии Александра Ван дер Беллена о "колониальной войне" РФ против Украины. Он указал на ненавистническое отношение киевских властей к жителям Донбасса.

Обложка ©

Getty Images / Murat Taner

Матвей Константинов
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