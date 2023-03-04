Австрийцы жёстко ответили на обвинения в недостаточной помощи Украине
Читатели Exxpress раскритиковали Запад за обвинение Австрии в недостаточной поддержке ВСУ
Читатели австрийской газеты Exxpress жёстко раскритиковали Запад за обвинение страны в недостаточной поддержке Украины. Некоторые, наоборот, считают её слишком большой, а кто-то недоволен коррупционной составляющей в помощи ВСУ.
"На самом деле мы оказываем слишком большую поддержку киевским властям. Дядя Сэм даёт больше всего — но он и получает больше всего от ЕС и больше всего выигрывает от конфликта", — написал один из комментаторов.
"Гуманитарная помощь Украине в основном утекает в карманы коррумпированного криминального режима", — добавил другой.
"Зато США лидируют по количеству бездомных", — высказался пользователь.
"Самой большой помощью Украине было бы немедленное начало мирных переговоров", — написал ещё один.
На данный момент Австрия занимает четвёртое место по объёмам предоставляемой Украине военной помощи.
Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский посчитал мифологией высказывания президента Австрии Александра Ван дер Беллена о "колониальной войне" РФ против Украины. Он указал на ненавистническое отношение киевских властей к жителям Донбасса.
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