В НАТО забили тревогу из-за "скрытого" российского флота

В НАТО бьют тревогу из-за "менее заметной российской угрозы" — подводного флота. Как указано в статье американского журнала Newsweek, его возможности могут стать крайне опасными для Запада.

В материале сказано об успехах российского флота. В частности, речь идёт о производстве подводных лодок, которые Россия выпускает в течение последних нескольких лет. Они, как указано в статье, способны достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. К тому же Москва регулярно работает над улучшением подводного флота, что крайне беспокоит членов Североатлантического альянса.

"ВМФ России обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире. Некоторые из них способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые Москва считает ключевым фактором своего стратегического сдерживания", — пишет журнал.