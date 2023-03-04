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4 марта, 13:56

Леру Кудрявцеву встретили гимном России в Иране

Телеведущая Лера Кудрявцева улетела в Иран

Российская телеведущая Лера Кудрявцева улетела в Иран. Изначально она не раскрывала пункта назначения, однако потом призналась своим подписчикам.

Фрагмент поездки Леры Кудрявцевой в Иран. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

"Я в Иране. Интересно? Безусловно! Буду рассказывать вам про Иран — страну, которая живёт под санкциями 43 года", написала она.

Телеведущая поселилась в одном из лучших отелей Тегерана, где её ожидал соответствующий номер: несколько комнат, санузлов и просторная гостиная. Потом она спустилась в холл, где пианист сыграл для гостьи гимн России. Кудрявцева призналась, что это "было реально неожиданно". После прогулки по иранской столице она направилась в ресторан и отведала блюда местной кухни.

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Ранее Лера Кудрявцева отправила беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм" в зоне проведения СВО. Его командир в благодарность подарил телеведущей шевроны подразделения.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Матвей Константинов
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