Леру Кудрявцеву встретили гимном России в Иране

"Я в Иране. Интересно? Безусловно! Буду рассказывать вам про Иран — страну, которая живёт под санкциями 43 года", — написала она.

Телеведущая поселилась в одном из лучших отелей Тегерана, где её ожидал соответствующий номер: несколько комнат, санузлов и просторная гостиная. Потом она спустилась в холл, где пианист сыграл для гостьи гимн России. Кудрявцева призналась, что это "было реально неожиданно". После прогулки по иранской столице она направилась в ресторан и отведала блюда местной кухни.