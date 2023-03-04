Минобороны направило в Курскую область новые силы для защиты границы с Украиной

Министерство обороны РФ оказывает помощь Курской области для обеспечения безопасности жителей региона. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт по итогам заседания оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования на территории субъекта.

"Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны", — написал он в телеграм-канале.

Также он рассказал, что особое внимание сейчас уделяется приграничным районам. Старовойт призвал жителей быть бдительными и обо всех подозрительных предметах сообщать в экстренные службы.