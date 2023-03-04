"Должен умереть": Телеведущий Антон Красовский проклял "Аэрофлот" за снятие с рейса

Телеведущего Антона Красовского сняли с рейса "Аэрофлота". Журналист сообщил, что такое с ним впервые, и проклял авиакомпанию, не вдаваясь в подробности случившегося.

"Впервые меня сняли с рейса "Аэрофлота". Будьте вы прокляты! "Аэрофлот" должен умереть", — высказался он в телеграм-канале.