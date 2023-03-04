Москва получила новую партию вакцины "Спутник V"

Минздрав направил в Москву и некоторые регионы России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Партии вакцины "Спутник V" распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что вакцина эффективно защищает от тяжёлого течения ковида и летального исхода. Особенно она актуальна для граждан старше 60 лет, имеющих, в частности, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также страдающих от сахарного диабета.