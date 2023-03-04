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4 марта, 15:32

Москва получила новую партию вакцины "Спутник V"

Минздрав: Партии вакцины "Спутник V" направлены в Москву и ряд регионов

Минздрав направил в Москву и некоторые регионы России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Партии вакцины "Спутник V" распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что вакцина эффективно защищает от тяжёлого течения ковида и летального исхода. Особенно она актуальна для граждан старше 60 лет, имеющих, в частности, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также страдающих от сахарного диабета.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал не судить о происхождении ковида без точных фактов. По этой же причине он не придерживается ни одной из версий появления вируса.

Обложка ©

Александр Щербак / ТАСС

Матвей Константинов
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