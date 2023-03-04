Британцев привёл в ужас "мощный взрыв" над Лондоном

Жителей Лондона и близлежащих городов напугал звук, похожий на мощный взрыв, от которого в домах дрожали стёкла. Об этом пишет The Sun.

Британцы рассказывали об инциденте в соцсетях и массово звонили в полицию, чтобы выяснить детали. Однако причиной оказалась звуковая волна от летавших истребителей Typhoon. Как рассказали изданию в оборонном ведомстве, их подняли в воздух для перехвата лайнера с отказавшей системой радиосвязи.