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4 марта, 16:15

Британцев привёл в ужас "мощный взрыв" над Лондоном

The Sun: Британцы приняли звук истребителя за мощный взрыв

Жителей Лондона и близлежащих городов напугал звук, похожий на мощный взрыв, от которого в домах дрожали стёкла. Об этом пишет The Sun.

Британцы рассказывали об инциденте в соцсетях и массово звонили в полицию, чтобы выяснить детали. Однако причиной оказалась звуковая волна от летавших истребителей Typhoon. Как рассказали изданию в оборонном ведомстве, их подняли в воздух для перехвата лайнера с отказавшей системой радиосвязи.

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Ранее сообщалось, что Великобритания обсуждает с Киевом возможность запуска производства на Украине совместных предприятий по выпуску вооружения. Цель этих переговоров — добиться того, чтобы Британия стала первой среди партнёров Украины.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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