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4 марта, 16:22

Камеры сняли поджог подростка в Петербурге из ракетницы с кличем "Ты за русский мир?!"

В Петербурге неизвестные выстрелили из ракетницы в сына сотрудника фонда капремонта

В Санкт-Петербурга двое неизвестных совершили жестокое нападение на 17-летнего сына сотрудника фонда капремонта. По данным SHOT, неизвестные подошли к школьнику в момент, когда он вышел из дома. Один из них, по словам соседей, спросил "Ты за русский мир?!", после чего в пострадавшего распылили газовый баллончик.

Момент нападения на 17-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT

Подросток пытался дать сдачи, однако в него сразу выстрелили из сигнальной ракетницы, из-за чего одежда Владимира вспыхнула. Далее — избиение и разряд электрошокера. Врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог обоих глаз, гематому левого глаза, ожог плеча второй степени, а также ушибы и ссадины на лице.

Отец пострадавшего занимается деятельностью, связанной с ЖКХ и капитальным ремонтом жилых домов в Северной столице. Преступников ищут, уже возбуждено уголовное дело. Прокуратура поставила на контроль расследование. В ведомстве сообщили, что нападение произошло 3 марта около дома на Большом Сампсониевском проспекте. У 17-летнего подростка травмирован глаз.

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Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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