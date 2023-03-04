Камеры сняли поджог подростка в Петербурге из ракетницы с кличем "Ты за русский мир?!"

В Санкт-Петербурга двое неизвестных совершили жестокое нападение на 17-летнего сына сотрудника фонда капремонта. По данным SHOT, неизвестные подошли к школьнику в момент, когда он вышел из дома. Один из них, по словам соседей, спросил "Ты за русский мир?!", после чего в пострадавшего распылили газовый баллончик.

Момент нападения на 17-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT

Подросток пытался дать сдачи, однако в него сразу выстрелили из сигнальной ракетницы, из-за чего одежда Владимира вспыхнула. Далее — избиение и разряд электрошокера. Врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог обоих глаз, гематому левого глаза, ожог плеча второй степени, а также ушибы и ссадины на лице.

Отец пострадавшего занимается деятельностью, связанной с ЖКХ и капитальным ремонтом жилых домов в Северной столице. Преступников ищут, уже возбуждено уголовное дело. Прокуратура поставила на контроль расследование. В ведомстве сообщили, что нападение произошло 3 марта около дома на Большом Сампсониевском проспекте. У 17-летнего подростка травмирован глаз.