Bloomberg сообщил о росте российского импорта до показателей 2020 года
Российский импорт, несмотря на последствия пандемии коронавируса и санкции Запада, вернулся к уровню 2020 года, сообщает Bloomberg.
"С момента начала конфликта на Украине страны ЕС и "Большой семёрки" ввели многочисленные санкции в попытке подорвать российскую экономику. Полученные данные свидетельствуют о том, что в некоторых областях давление не достигло того уровня, на который рассчитывали высокопоставленные лица", — констатируют аналитики агентства.
Они обратили внимание на то, что Москва оказалась в состоянии получать товары, подпавшие под ограничения, вопреки давлению. Как заметил руководитель международной практики по борьбе с финансовыми преступлениями компании Oliver Wyman Даниэль Таннебаум, просто вводить новые санкции в отношении России уже недостаточно. По его мнению, для получения хоть какого-то результата западным правительствам необходимо усовершенствовать "механизмы правоприменения".
А ранее обозреватель арабского издания Al-Ain Мухаммед Ферхат заявил, что России удалось преодолеть беспрецедентное давление со стороны западных стран и их это очень беспокоит.
Агентство "Москва"