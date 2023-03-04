Bloomberg сообщил о росте российского импорта до показателей 2020 года

Российский импорт, несмотря на последствия пандемии коронавируса и санкции Запада, вернулся к уровню 2020 года, сообщает Bloomberg.

"С момента начала конфликта на Украине страны ЕС и "Большой семёрки" ввели многочисленные санкции в попытке подорвать российскую экономику. Полученные данные свидетельствуют о том, что в некоторых областях давление не достигло того уровня, на который рассчитывали высокопоставленные лица", — констатируют аналитики агентства.

Они обратили внимание на то, что Москва оказалась в состоянии получать товары, подпавшие под ограничения, вопреки давлению. Как заметил руководитель международной практики по борьбе с финансовыми преступлениями компании Oliver Wyman Даниэль Таннебаум, просто вводить новые санкции в отношении России уже недостаточно. По его мнению, для получения хоть какого-то результата западным правительствам необходимо усовершенствовать "механизмы правоприменения".