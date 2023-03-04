Звуки взрывов доносятся из горящего в Москве склада с декорациями

Столичные спасатели тушат загоревшийся ангар на Ленинградском шоссе. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

Кадры тушения пожара в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

"Возгорание произошло в ангаре по адресу Ленинградское шоссе, 290А. В результате пожара частично обрушилась кровля на площади около 200 кв. м. Работы по тушению пожара продолжаются. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

По данным телеканала "360", на складе хранятся декорации из пластика и дерева. Расчётам пожарных вначале удалось ликвидировать открытое горение, но огонь распространился с новой силой. Из ангара доносятся хлопки, в помещении находятся газовые баллоны, три ёмкости уже вынесли спасатели.