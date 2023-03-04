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4 марта, 17:45

НАТО уличили в страхе из-за видеоответа Путину

Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал НАТО за видео с выпадами в адрес России

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Ветеран Вооружённых сил (ВС) США Ноктис Дрейвен резко высказался о размещённом в Twitter-аккаунте НАТО видео с нарезкой цитат российского президента Владимира Путина, а также главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о конфликте на Украине. Он уверен, что реакция альянса демонстрирует, как сильно напуганы страны Запада.

"Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет доказательств. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в её ложь, — создаёт пропаганду, чтобы удержать власть", — заметил Дрейвен в своём Twitter-аккаунте.

Американский военный убеждён в провальности намерения Запада контролировать весь мир. По его оценке, это так же бесполезно, как "пытаться зажать кулак, полный песка", поскольку "он всё равно ускользнёт сквозь пальцы".

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Напомним, Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить население Донбасса, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.

Андрей Бражников
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