Ветеран Вооружённых сил (ВС) США Ноктис Дрейвен резко высказался о размещённом в Twitter-аккаунте НАТО видео с нарезкой цитат российского президента Владимира Путина, а также главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о конфликте на Украине. Он уверен, что реакция альянса демонстрирует, как сильно напуганы страны Запада.

"Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет доказательств. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в её ложь, — создаёт пропаганду, чтобы удержать власть", — заметил Дрейвен в своём Twitter-аккаунте.

Американский военный убеждён в провальности намерения Запада контролировать весь мир. По его оценке, это так же бесполезно, как "пытаться зажать кулак, полный песка", поскольку "он всё равно ускользнёт сквозь пальцы".