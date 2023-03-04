НАТО уличили в страхе из-за видеоответа Путину
Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал НАТО за видео с выпадами в адрес России
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Ветеран Вооружённых сил (ВС) США Ноктис Дрейвен резко высказался о размещённом в Twitter-аккаунте НАТО видео с нарезкой цитат российского президента Владимира Путина, а также главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о конфликте на Украине. Он уверен, что реакция альянса демонстрирует, как сильно напуганы страны Запада.
"Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет доказательств. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в её ложь, — создаёт пропаганду, чтобы удержать власть", — заметил Дрейвен в своём Twitter-аккаунте.
Американский военный убеждён в провальности намерения Запада контролировать весь мир. По его оценке, это так же бесполезно, как "пытаться зажать кулак, полный песка", поскольку "он всё равно ускользнёт сквозь пальцы".
Напомним, Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить население Донбасса, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.