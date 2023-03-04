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4 марта, 18:40

ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по ЛНР

Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Юрьевке в ЛНР

Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Юрьевка Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: в 18:40 по н.п. Юрьевка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", — сказано в сообщении представительства в телеграм-канале. Информация о пострадавших и повреждениях в результате удара сейчас уточняется.

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Ранее сообщалось, что в Горловке Донецкой Народной Республики два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Основной удар пришёлся по улице Прилуцкого. Повреждены частный дом и гараж, уничтожены два грузовика и легковушка.

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dvidshub.net

Иван Косицын
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