ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по ЛНР

Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Юрьевка Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: в 18:40 по н.п. Юрьевка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", — сказано в сообщении представительства в телеграм-канале. Информация о пострадавших и повреждениях в результате удара сейчас уточняется.