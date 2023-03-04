Премьер Латвии Кариньш назвал вопросом времени поставки боевых самолётов Украине
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что поставки Украине боевых самолётов является вопросом времени. Об этом он заявил в интервью журналу Spiegel.
"Поставки боевых самолётов — это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители", — сказал политик.
По словам латвийского премьера, если Киев нуждается в истребителях, то он должен их получить. Рига направила бы Украине и танки, и боевые самолёты, если бы они у неё были, отметил Кришьянис. Также он считает, что Украина "должна стать членом ЕС при выполнении всех условий вступления", и призывает начать переговоры по этому вопросу как можно скорее, ещё в период боевых действий.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. Однако некоторые государства начали обучение украинских пилотов.