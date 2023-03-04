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4 марта, 19:40

Премьер Латвии Кариньш назвал вопросом времени поставки боевых самолётов Украине

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что поставки Украине боевых самолётов является вопросом времени. Об этом он заявил в интервью журналу Spiegel.

"Поставки боевых самолётов — это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители", сказал политик.

В США намекнули, что не против передачи Украине самолётов другими странами

В США намекнули, что не против передачи Украине самолётов другими странами

По словам латвийского премьера, если Киев нуждается в истребителях, то он должен их получить. Рига направила бы Украине и танки, и боевые самолёты, если бы они у неё были, отметил Кришьянис. Также он считает, что Украина "должна стать членом ЕС при выполнении всех условий вступления", и призывает начать переговоры по этому вопросу как можно скорее, ещё в период боевых действий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. Однако некоторые государства начали обучение украинских пилотов.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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