Премьер Латвии Кариньш назвал вопросом времени поставки боевых самолётов Украине

"Поставки боевых самолётов — это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители", — сказал политик.

По словам латвийского премьера, если Киев нуждается в истребителях, то он должен их получить. Рига направила бы Украине и танки, и боевые самолёты, если бы они у неё были, отметил Кришьянис. Также он считает, что Украина "должна стать членом ЕС при выполнении всех условий вступления", и призывает начать переговоры по этому вопросу как можно скорее, ещё в период боевых действий.