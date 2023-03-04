В Баку нейтрализовали одного из грабителей, убивших инкассатора в супермаркете
Грабители, открывшие стрельбу в супермаркете в Баку. Обложка © Telegram / Baku ES
Один из грабителей, совершивших вооружённое нападение на инкассаторов в супермаркете в Баку, нейтрализован. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления скрывается в Сабаильском районе (центр столицы)", — отметили в ведомстве.
В полиции добавили, что при задержании преступник оказал сопротивление из автоматического оружия, вследствие чего был нейтрализован.
Как сообщалось ранее, в результате нападения грабителей на инкассаторов при заборе денег из банкоматов, расположенных в супермаркете в Хатаинском районе Баку, один человек погиб, ещё двое были ранены. Жертвой стал инкассатор. После расстрела сотрудников при исполнении злоумышленники прихватили сумку, предположительно, с деньгами и скрылись с места происшествия.