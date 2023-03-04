В Баку нейтрализовали одного из грабителей, убивших инкассатора в супермаркете

Один из грабителей, совершивших вооружённое нападение на инкассаторов в супермаркете в Баку, нейтрализован. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления скрывается в Сабаильском районе (центр столицы)", — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что при задержании преступник оказал сопротивление из автоматического оружия, вследствие чего был нейтрализован.