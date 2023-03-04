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4 марта, 20:59

В Баку нейтрализовали одного из грабителей, убивших инкассатора в супермаркете

<p>Грабители, открывшие стрельбу в супермаркете в Баку. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/baku_es/31585" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Baku ES</a></p>

Грабители, открывшие стрельбу в супермаркете в Баку. Обложка © Telegram / Baku ES

Один из грабителей, совершивших вооружённое нападение на инкассаторов в супермаркете в Баку, нейтрализован. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления скрывается в Сабаильском районе (центр столицы)", — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что при задержании преступник оказал сопротивление из автоматического оружия, вследствие чего был нейтрализован.

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Как сообщалось ранее, в результате нападения грабителей на инкассаторов при заборе денег из банкоматов, расположенных в супермаркете в Хатаинском районе Баку, один человек погиб, ещё двое были ранены. Жертвой стал инкассатор. После расстрела сотрудников при исполнении злоумышленники прихватили сумку, предположительно, с деньгами и скрылись с места происшествия.

Иван Косицын
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