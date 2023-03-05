Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 22:15

С упаковки шоколада Toblerone исчезнет швейцарская гора

Производитель шоколада Toblerone уберёт изображение швейцарской горы Маттерхорн

Компания Mondelëz, производящая шоколад Toblerone, решила убрать с упаковки изображение швейцарской горы Маттерхорн. Причиной этому стал перенос части производства в Словакию, пишет газета Aargauer Zeitung.

Согласно законодательству Швейцарии, продукты, произведённые за границей, не могут называться швейцарскими, а на их упаковке нельзя размещать национальные символы. Теперь при производстве Швейцарию будут указывать не в качестве страны-производителя, а как государство, где был основан бренд. При этом полностью картинка не исчезнет, ведь "редизайн упаковки представляет модернизированное и упрощённое изображение горы, которое соответствует геометрической треугольной эстетике", указали в компании.

Дальше без Красного и Жёлтого: M&M's откажется от знаменитых персонажей в рекламе

Дальше без Красного и Жёлтого: M&M's откажется от знаменитых персонажей в рекламе

Запустить производство Toblerone на заводе Mondelëz в Братиславе планируется в третьем квартале 2023 года.

Ранее швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle отказалась полностью уйти из России. Глава Nestle Марк Шнайдер подчеркнул, что решение компании никак не противоречит её ценностям. Он напомнил о значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • швейцария
  • Потребительский рынок
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров