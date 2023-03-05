С упаковки шоколада Toblerone исчезнет швейцарская гора

Согласно законодательству Швейцарии, продукты, произведённые за границей, не могут называться швейцарскими, а на их упаковке нельзя размещать национальные символы. Теперь при производстве Швейцарию будут указывать не в качестве страны-производителя, а как государство, где был основан бренд. При этом полностью картинка не исчезнет, ведь "редизайн упаковки представляет модернизированное и упрощённое изображение горы, которое соответствует геометрической треугольной эстетике", указали в компании.