С упаковки шоколада Toblerone исчезнет швейцарская гора
Производитель шоколада Toblerone уберёт изображение швейцарской горы Маттерхорн
Компания Mondelëz, производящая шоколад Toblerone, решила убрать с упаковки изображение швейцарской горы Маттерхорн. Причиной этому стал перенос части производства в Словакию, пишет газета Aargauer Zeitung.
Согласно законодательству Швейцарии, продукты, произведённые за границей, не могут называться швейцарскими, а на их упаковке нельзя размещать национальные символы. Теперь при производстве Швейцарию будут указывать не в качестве страны-производителя, а как государство, где был основан бренд. При этом полностью картинка не исчезнет, ведь "редизайн упаковки представляет модернизированное и упрощённое изображение горы, которое соответствует геометрической треугольной эстетике", указали в компании.
Запустить производство Toblerone на заводе Mondelëz в Братиславе планируется в третьем квартале 2023 года.
Ранее швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle отказалась полностью уйти из России. Глава Nestle Марк Шнайдер подчеркнул, что решение компании никак не противоречит её ценностям. Он напомнил о значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции.
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