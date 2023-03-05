В Петербурге женщина проехала на красный и сбила иностранку с ребёнком в коляске

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля "Лада-Калина" проехала на красный сигнал светофора и сбила иностранку с ребёнком в коляске. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает ГУ МВД по городу и области.

Автомобиль сбил женщину с ребёнком в коляске в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

По данным ведомства, всё произошло 4 марта, в 20:45, по Каменоостровскому проспекту, 32. Женщина 1964 года рождения двигалась от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена и, проехав на запрещающий сигнал, сбила гражданку одной из стран ближнего зарубежья 1983 года рождения с коляской. Вместе с ребёнком они были доставлены в больницу.