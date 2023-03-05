Российская теннисистка Грачёва сыграет с украинкой Костюк в финале турнира в Остине

Россиянка Варвара Грачёва вышла в финал турнира WTA 250 в американском Остине, где встретится с украинкой Мартой Костюк. В полуфинале российская теннисистка в трёх сетах победила хозяйку корта Кэти Волынец — 6:4, 5:7, 6:4.

Финал между Грачёвой и Костюк пройдёт 5 марта и начнётся в 23:00 по московскому времени. Общий призовой фонд турнира составляет 259 тысяч долларов.