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5 марта, 03:56

Российская теннисистка Грачёва сыграет с украинкой Костюк в финале турнира в Остине

Россиянка Варвара Грачёва вышла в финал турнира WTA 250 в американском Остине, где встретится с украинкой Мартой Костюк. В полуфинале российская теннисистка в трёх сетах победила хозяйку корта Кэти Волынец — 6:4, 5:7, 6:4.

Финал между Грачёвой и Костюк пройдёт 5 марта и начнётся в 23:00 по московскому времени. Общий призовой фонд турнира составляет 259 тысяч долларов.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинский теннисист Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов. Он рассказал, что Федерация тенниса Украины рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он решил продолжить выступление.

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Twitter / wta

Артур Лапсаков
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