Российская теннисистка Грачёва сыграет с украинкой Костюк в финале турнира в Остине
Россиянка Варвара Грачёва вышла в финал турнира WTA 250 в американском Остине, где встретится с украинкой Мартой Костюк. В полуфинале российская теннисистка в трёх сетах победила хозяйку корта Кэти Волынец — 6:4, 5:7, 6:4.
Финал между Грачёвой и Костюк пройдёт 5 марта и начнётся в 23:00 по московскому времени. Общий призовой фонд турнира составляет 259 тысяч долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский теннисист Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов. Он рассказал, что Федерация тенниса Украины рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он решил продолжить выступление.
Twitter / wta