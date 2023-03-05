В предвыборную гонку за пост президента США включилась 70-летний кандидат

Американская писательница Марианна Уильямсон решила во второй раз принять участие в предвыборной гонке от Демократической партии. Об этом она заявила на митинге в Вашингтоне.

"Мы огорчены происходящим в стране, мы беспокоимся. Мы знаем, что страна сейчас сталкивается со множеством вызовов. Сегодня я кандидат в президенты США", — заявила 70-летний политик.

Уильямсон отметила, что в ходе избирательной кампании намерена заострять внимание на проблемах неравенства доходов в США и коррупции. Она также добавила, что будет стремиться к тому, чтобы преодолеть "силы несправедливости и страха". В 2020 году писательница участвовала в президентской гонке, однако не смогла получить поддержку большого числа избирателей.