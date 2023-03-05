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5 марта, 04:31

В предвыборную гонку за пост президента США включилась 70-летний кандидат

Писательница Уильямсон заявила о намерении снова баллотироваться на пост президента США

Американская писательница Марианна Уильямсон решила во второй раз принять участие в предвыборной гонке от Демократической партии. Об этом она заявила на митинге в Вашингтоне.

"Мы огорчены происходящим в стране, мы беспокоимся. Мы знаем, что страна сейчас сталкивается со множеством вызовов. Сегодня я кандидат в президенты США", — заявила 70-летний политик.

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Уильямсон отметила, что в ходе избирательной кампании намерена заострять внимание на проблемах неравенства доходов в США и коррупции. Она также добавила, что будет стремиться к тому, чтобы преодолеть "силы несправедливости и страха". В 2020 году писательница участвовала в президентской гонке, однако не смогла получить поддержку большого числа избирателей.

Ранее Лайф писал, что кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выступил против отправки военной помощи Украине. Он будет баллотироваться от Республиканской партии.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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