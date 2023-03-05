Планировавшему диверсию на ж/д путях жителю Урала добавили ещё две статьи

Владлен Меньшиков, планировавший взорвать железнодорожные пути в Свердловской области, теперь обвиняется не только в попытке диверсии, а также в сотрудничестве с иностранцами против безопасности РФ и призывах к терроризму. Об этом ТАСС узнал в Свердловском областном суде.

"Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (Покушение на диверсию), ст. 275.1 (Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ) и ст. 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности)", — рассказали в инстанции.

По утверждению собеседника агентства, мужчину вербовали и инструктировали по подготовке к диверсии представители украинских Вооружённых сил.