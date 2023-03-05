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5 марта, 08:13

Мартовские сугробы в Москве выросли до 50 сантиметров и побили зимний рекорд

Московские сугробы в марте достигли высоты от 41 до 48 сантиметров, а в Подмосковье — до 55 сантиметров, тем самым побит рекорд прошедшей зимы. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На ВДНХ высота снежного покрова составляет 41 сантиметр, в Тушине — 48 сантиметров. В Подмосковье в Волоколамске — 50 сантиметров, в Черустях — 55 сантиметров. Норма для 5 марта составляет 35 сантиметров", уточнил он.

Тишковец напомнил, что этой зимой рекорд по высоте снежного покрова в столице пришёлся на 20 и 25 февраля, когда сугробы выросли до 38 сантиметров.

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Агентство городских новостей “Москва” / Денис Гришкин

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