В Великобритании журналисты вновь попытались выставить Россию "агрессором", а её мнение "пропагандой Кремля". Газета Daily Mail, желая показать "неадекватность" русских, процитировала главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко о том, что Англия и есть "главное зло" на Западе. Но неожиданно читатели согласились с россиянином.

"Наши политики ведут себя как маленький тощий приятель хулигана на школьной площадке [Америки], размахивающий кулаками и скрежещущий зубами из-за спины Вашингтона. Все остальные дети знают, что, если бы США не было рядом, Англию бы легко могли избить", — написал пользователь.

"DM ненавидит правду? Конфликт управляется и финансируется из Вашингтона и Лондона... И неудивительно, что Россия побеждает! Великобритания, США и НАТО жалки в том, что касается ведения боевых действий", — поддержал другой комментатор.

Ещё один автор посетовал, что Великобритания участвует в "цирковом шоу", которое спонсирует Вашингтон. В итоге читатели сошлись во мнении, что, к сожалению, Лондон давно стал вассалом заокеанского гегемона.