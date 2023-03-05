В Совфеде объяснили, зачем Шольц летал в США

В Белом доме могли объяснить канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время его визита в Вашингтон, что Германии отведена ключевая роль в украинском конфликте, поэтому попытки политика "соскочить" поставят точку в его карьере. Таким мнением поделился глава Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее, жертвы. Заодно Вашингтон "окончательно" решит проблему ключевой роли ФРГ в ЕС, а потом, возможно, займётся Францией, окончательно превращая ЕС в свою колонию", — написал он в телеграм-канале.

Если же Шольц взбрыкнёт и решит "соскочить", то ему быстро найдут замену на более покладистого политика, уверен Климов. По его словам, для этого у Вашингтона есть все рычаги, а именно — "десятки тысяч военных США на базах в ФРГ, сотни американских агентов, слышащих и читающих всё и всех в коридорах немецкой власти, вездесущие лоббисты Дяди Сэма в Берлине, Гамбурге".

Сенатор добавил, что встреча Шольца и Байдена мало напоминала равноправные переговоры. Скорее всего, отмечает Климов, немецкого канцлера вытащили для беседы в другое полушарие планеты ради "инструктажа, взбучки", а также чтобы минимизировать риски утечки информации.

"А Шольцу, думаю, янки сообщили то, что нельзя было доверить телефону или почте — то, что не должны были узнать другие немцы. Кстати, обычно к подобным "беседам" с завербованными привлекают ещё и тех, кто их вербовал или "вёл" по линии, например, того же ЦРУ. Отсюда следует, что ничего хорошего мартовский "визит" народу Германии не принесёт", — подытожил политик.