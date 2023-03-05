"Избивал до сотрясений, называл шлюхой": Многодетные родители из Москвы развернули войну из-за единственного сына

Жительница Москвы Мария Гах обвинила мужа в избиениях и преследовании, а также в попытках отобрать сына. С супругом она уже не живёт полтора года, но официально развод ещё не оформили. По словам Марии, полиция бездействует, а мужчина продолжает вламываться к ней в дом, доводя до истерики её и детей.

Мария Гах. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)

"Причина моего ухода была в том, что он меня бил, причём делал это на глазах у детей. Сын его очень боится. Он говорил мне: "Если он придёт, мам, стой за меня", — рассказала женщина изданию msk1.ru.

В семье трое детей, проблемы начались, по словам Гах, когда муж потерял работу. Он стал вымещать злость на возлюбленной, которая к тому времени сделала успешную карьеру педагога по вокалу. Супруги начали жить отдельно, однако и после этого он не оставил её в покое. Женщина опубликовала в соцсети видео, на котором отец семейства снимает шторы в комнате дочери, чтобы якобы следить за ними из соседнего дома. На кадрах дети истошно ревут, пока взрослые выясняют отношения.

Москвичка обвинила мужа в избиении и преследовании. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Женщина уверяет, что пыталась менять в квартире замки, но это не помогает и мужчина врывается в квартиру под предлогом свиданий с детьми. Полиция приезжала на вызовы, но безрезультатно. Один визит правоохранителей женщина тоже опубликовала в соцсети. На кадрах дочь кричит, что боится родного отца, который избивает её мать. Сама женщина демонстрирует на камеру ушибы на руке.

Москвичка обвинила мужа в избиении. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)

"Я в этом живу полтора года и мои дети! Я прошу одного — спастись. Спастись. Спать спокойно, когда вдруг никто не придёт и не ляжет к тебе в кровать неожиданно", — написала пострадавшая под видео.

Гах рассказала, что пытается отвоевать единственного сына, которого отец хочет оставить жить у себя. В суде мужчина настаивает, что это он жертва. Женщина якобы сама распускает руки и бьёт детей, а её друзья названивают ему и угрожают. Сейчас судебные процессы по вопросу опеки и разделу имущества продолжаются, а Мария боится за свою безопасность.