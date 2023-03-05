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Опубликовано 5 марта 2023, 11:58
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Командный пункт "Азова" в Запорожье уничтожен

Войска России поразили командный пункт "Азова" в Запорожской области

ВС России поразили командный пункт нацполка "Азов"* в Запорожской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Марьевка Запорожской области поражён командный пункт националистического полка "Азов", сказал он.

Также противник лишился командно-наблюдательных пунктов подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах Нетайлова в ДНР и Успеновки Запорожской области.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание с командующими группировок, задействованных в зоне проведения СВО. Он подчеркнул важность создания необходимых условий для безопасного размещения военнослужащих и организации всестороннего обеспечения войск.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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