ВС России поразили командный пункт нацполка "Азов"* в Запорожской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Марьевка Запорожской области поражён командный пункт националистического полка "Азов", — сказал он.

Также противник лишился командно-наблюдательных пунктов подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах Нетайлова в ДНР и Успеновки Запорожской области.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание с командующими группировок, задействованных в зоне проведения СВО. Он подчеркнул важность создания необходимых условий для безопасного размещения военнослужащих и организации всестороннего обеспечения войск.