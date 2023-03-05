Войска России ликвидировали до 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные нанесли удар по украинским позициям в Харьковской области, уничтожив до 40 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населённых пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля", — пояснил он.