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5 марта, 11:58

Войска России ликвидировали до 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные нанесли удар по украинским позициям в Харьковской области, уничтожив до 40 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населённых пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля", — пояснил он.

Российские силы уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Российские силы уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Накануне сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили вертолёт Ми-8, 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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