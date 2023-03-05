Певец Александр Серов рассказал о "пытке капельницами", нервном срыве и неверном диагнозе

Исполнитель популярного хита "Я люблю тебя до слёз" — народный артист Российской Федерации Александр Серов — рассказал, как борется с последствиями перенесённого коронавируса. В программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ артист признался, что лечение было непростым и он сталкивается с откликами болезни по сей день.

В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой он вспоминал, как врачи его чудом спасли от коронавирусной инфекции. Течение болезни осложнял сахарный диабет, и медики делали всё возможное, чтобы помочь исполнителю. Однако изначально народный любимец попал к доктору, который поставил ему неверный диагноз, соответственно, и лечил тоже не теми препаратами. Спасли его только в 52-й больнице, продолжил он.

"В ревматологии у меня была серьёзная пытка, потому что ставили 85 капельниц и делали 50 уколов в живот от тромбоза. Нервы ещё, возраст. У меня сильно разбили желудок, когда кололи против тромбоза в живот", — рассказал он.

Артист столкнулся и с психологическими последствиями недуга. Он признался, что страдает депрессией и не может "себя собрать после этой чёртовой болячки". Из-за нестабильного эмоционального состояния у артиста возникли проблемы и с родными. Так, в прошлом году Мишель — дочь Серова — сообщила о том, что звёздный отец выгнал её с мужем и детьми из дома. Вспоминая эти нелёгкие моменты, певец признал, что коронавирус "сильно разбил его нервную систему".

"И врагу не пожелаешь то, через что я прошёл", — сказал он.