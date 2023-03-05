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5 марта, 14:11

В Польше сожгли машины скорой помощи, предназначенные для Украины

<p>В Польше сожгли предназначенную для Украины машину скорой помощи. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/YelahinaNatalia/status/1632362297254445057?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YelahinaNatalia</a></p>

В Польше сожгли предназначенную для Украины машину скорой помощи. Обложка © Twitter / YelahinaNatalia

В Польше злоумышленник поджёг машины скорой помощи, которые в качестве гуманитарной помощи для Украины должны были отправиться в больницы Харьковской области. Как пишет TVN24, одна из них выгорела полностью, вторая — едва не сгорела.

Машины от одного из благотворительных фондов должны были выехать из Радлува в сторону Украины. Но этим планам помешал 35-летний поджигатель. В результате пожара одна скорая выгорела полностью и восстановлению не подлежит, вторая — немного пострадала. Повреждены также две гражданские машины, которые были припаркованы рядом.

Подозреваемого быстро задержали. Его мотивы пока не известны.

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Оксана Попова
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