В Польше сожгли машины скорой помощи, предназначенные для Украины
В Польше сожгли предназначенную для Украины машину скорой помощи. Обложка © Twitter / YelahinaNatalia
В Польше злоумышленник поджёг машины скорой помощи, которые в качестве гуманитарной помощи для Украины должны были отправиться в больницы Харьковской области. Как пишет TVN24, одна из них выгорела полностью, вторая — едва не сгорела.
Машины от одного из благотворительных фондов должны были выехать из Радлува в сторону Украины. Но этим планам помешал 35-летний поджигатель. В результате пожара одна скорая выгорела полностью и восстановлению не подлежит, вторая — немного пострадала. Повреждены также две гражданские машины, которые были припаркованы рядом.
Подозреваемого быстро задержали. Его мотивы пока не известны.
Ранее в Киеве позарились на снятые в польском порту колонны танков США, но правда охладила их пыл. В польском порту Гдыни заметили десятки единиц американской военной техники, её готовят к обратной отправке в США в рамках миссии Atlantic Resolve. Однако Киев воспользовался случаем в пропагандистских целях, украинские паблики в один голос сообщили, что техника предназначена для Украины.