В Польше сожгли машины скорой помощи, предназначенные для Украины

В Польше злоумышленник поджёг машины скорой помощи, которые в качестве гуманитарной помощи для Украины должны были отправиться в больницы Харьковской области. Как пишет TVN24, одна из них выгорела полностью, вторая — едва не сгорела.

Машины от одного из благотворительных фондов должны были выехать из Радлува в сторону Украины. Но этим планам помешал 35-летний поджигатель. В результате пожара одна скорая выгорела полностью и восстановлению не подлежит, вторая — немного пострадала. Повреждены также две гражданские машины, которые были припаркованы рядом.

Подозреваемого быстро задержали. Его мотивы пока не известны.