Белый дом не может чётко сформулировать, что ждёт Украину после завершения конфликта, а также началась череда неудач ВСУ на поле боя, поэтому Западу придётся остановить накачку Киева оружием и деньгами. Об этом пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.

"Было бы хорошо, если команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которой Украина побеждает и все живут долго и счастливо. Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьёзно настораживает", — говорится в материале.

Автор уверен, что американские налогоплательщики не слышат внятных прогнозов Вашингтона по Украине, поэтому даже теоретические победы ВСУ не убедят их в необходимости тратить бюджетные средства на финансовую помощь Киеву. Москва при этом так и останется непобеждённой, подчёркивается в статье.

По мнению Маккены, украинская армия начала серьёзно сдавать позиции под натиском российских сил, поэтому для США остаётся единственный путь — убеждать Киев в рациональности завершения конфликта путём переговоров.