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Регион
Опубликовано 5 марта 2023, 14:55
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В США посоветовали Белому дому завязывать с "диснеевской сказкой" про победу Украины

Washington Times: Есть две причины, из-за которых Запад перестанет помогать Украине

Белый дом не может чётко сформулировать, что ждёт Украину после завершения конфликта, а также началась череда неудач ВСУ на поле боя, поэтому Западу придётся остановить накачку Киева оружием и деньгами. Об этом пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.

"Было бы хорошо, если команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которой Украина побеждает и все живут долго и счастливо. Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьёзно настораживает", — говорится в материале.

Автор уверен, что американские налогоплательщики не слышат внятных прогнозов Вашингтона по Украине, поэтому даже теоретические победы ВСУ не убедят их в необходимости тратить бюджетные средства на финансовую помощь Киеву. Москва при этом так и останется непобеждённой, подчёркивается в статье.

По мнению Маккены, украинская армия начала серьёзно сдавать позиции под натиском российских сил, поэтому для США остаётся единственный путь — убеждать Киев в рациональности завершения конфликта путём переговоров.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Татьяна Миссуми
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