США уличили в создании угроз человечеству из-за подрыва договора о ядерном нераспространении

Из-за недальновидных действий США Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) буквально трещит по швам, хотя его исполнение сегодня необходимо, особенно на фоне украинского конфликта. Об этом рассказал Лайфу директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

"Действия Соединённых Штатов подрывают сам этот договор. Мы видим, что было с Ираном. Когда уже было соглашение между США, Ираном и другими странами, когда фактически Иран отказался от создания собственного ядерного оружия, но в результате Штаты подорвали этот договор. Иран снова сейчас находится на пороге приобретения ядерного оружия", — поделился эксперт.

По его мнению, нужно сохранять этот договор прежде всего из-за Украины, ведь её президент Владимир Зеленский призывает к пересмотру положений Будапештского меморандума, по которому Киев не может иметь в своём распоряжении ядерное вооружение. Тем временем Запад уже начал аккуратно поднимать тему возможной передачи такого оружия ВСУ, напомнил он.

"У меня нет сомнений в том, что, если бы Украина обладала ядерным оружием, она без каких-либо колебаний применила его против России", — подчеркнул Григорьев.

Однако всё упирается в то, что США позволяют себе открыто нарушать условия ДНЯО. Речь идёт о размещении американского ядерного оружия в европейских странах, не имеющих такого типа вооружения, что противоречит договору, пояснил зампредседателя Комитета Совфеда РФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов.

"Совместные "ядерные миссии" НАТО также нарушают дух и букву ДНЯО. Фактически американцы превратили НАТО де-факто в ядерный клуб (плюсом к ядерным арсеналам Франции и Англии)", — объяснил собеседник Лайфа.

По его убеждению, разворачивающиеся дискуссии о возможной передаче ядерного оружия Киеву явно начались с ведома Вашингтона. Долгов напомнил, что Белый дом смотрел сквозь пальцы на обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, хотя налицо был акт ядерного терроризма.

"Весь этот фактический демонтаж ДНЯО со стороны Вашингтона однозначно направлен против России, но одновременно угрожает и глобальной безопасности. Именно от США вновь, как и десятилетия назад, исходит ядерная угроза миру", — заметил собеседник Лайфа.

Поэтому совершенно оправданны шаги Москвы по обеспечению собственной безопасности, в частности приостановка участия нашей страны в Договоре по сокращению наступательного вооружения (ДСНВ). Остаётся лишь надеяться, что эти сигналы со стороны России дойдут до сознания вашингтонских стратегов, резюмировал Долгов.