Охваченный огнём бензовоз взорвался и спалил несколько домов в США

В американском Фредерике, штат Мэриленд, прямо на ходу загорелся и взорвался бензовоз, огонь перекинулся на жилые дома. Водитель большегруза погиб, о пострадавших среди местного населения не сообщалось.

Последствия и момент взрыва в Мэриленде. Видео © Twitter / LoveWorld / Arthur Morgan

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сразу после взрыва в небо над жилой застройкой поднимается чёрный гриб. По словам начальника пожарной охраны города Тома Коу, в результате инцидента оказались сожжены три жилых дома, припаркованные автомобили и часть высаженных в округе деревьев.