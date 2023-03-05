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5 марта, 16:21

Охваченный огнём бензовоз взорвался и спалил несколько домов в США

В штате Мэриленд в США бензовоз загорелся на ходу и поджёг три дома

В американском Фредерике, штат Мэриленд, прямо на ходу загорелся и взорвался бензовоз, огонь перекинулся на жилые дома. Водитель большегруза погиб, о пострадавших среди местного населения не сообщалось.

Последствия и момент взрыва в Мэриленде. Видео © Twitter / LoveWorld / Arthur Morgan

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сразу после взрыва в небо над жилой застройкой поднимается чёрный гриб. По словам начальника пожарной охраны города Тома Коу, в результате инцидента оказались сожжены три жилых дома, припаркованные автомобили и часть высаженных в округе деревьев.

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Автобус с пассажирами едва не упал с горы под Нижним Новгородом

Лайф рассказывал о ДТП на Сахалине с участием школьного автобуса, легкового автомобиля и двух бензовозов. Пострадали два человека, в том числе один ребёнок. По данным правоохранителей, виновником является водитель легковушки, который не справился с управлением.

Обложка ©

Twitter / LoveWorld

Матвей Константинов
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