Московская эскортница из чёрного списка сходила в гости и лишилась часов почти за 3 млн
В Москве неизвестный украл у эскортницы часы стоимостью почти 3 миллиона рублей
Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Обложка © SHOT
Эскортница из Москвы обратилась в полицию с просьбой найти похитителя её дорогостоящих часов. Как пишет SHOT, 32-летнюю Светлану обворовали в гостях у неназванного гражданина в столичном районе Фили-Давыдково.
Модель на некоторое время оставила дорогой аксессуар в одной из комнат и отлучилась, а когда вернулась, его уже не было. Девушка затруднилась назвать марку часов, однако стоили они 2,76 миллиона рублей. Правоохранители выяснили, что незнакомец действительно заходил в квартиру, но установить его личность пока не удалось.
К слову, данные Светланы частенько всплывают на профильных сайтах с пометкой "Чёрный список эскорта". Клиенты обвиняют её в обмане: якобы девушка берёт предоплату за свои услуги и исчезает.
Лайф рассказывал, как мошенники развели московского студента, желающего провести ночь с эскортницей, на десятки тысяч рублей. Сначала с него требовали "предоплату", потом "страховку", а потом и вовсе стали вымогать ещё больше, угрожая рассказать обо всём родственникам.