Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 16:58

Московская эскортница из чёрного списка сходила в гости и лишилась часов почти за 3 млн

В Москве неизвестный украл у эскортницы часы стоимостью почти 3 миллиона рублей

<p>Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Обложка © SHOT

Эскортница из Москвы обратилась в полицию с просьбой найти похитителя её дорогостоящих часов. Как пишет SHOT, 32-летнюю Светлану обворовали в гостях у неназванного гражданина в столичном районе Фили-Давыдково.

  • Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Фото © SHOT
    Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Фото © SHOT
  • Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Фото © SHOT
    Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Фото © SHOT
  • Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Фото © SHOT
    Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Фото © SHOT

Светлана, обратившаяся в полицию после кражи. Фото © SHOT

1 / 3

Модель на некоторое время оставила дорогой аксессуар в одной из комнат и отлучилась, а когда вернулась, его уже не было. Девушка затруднилась назвать марку часов, однако стоили они 2,76 миллиона рублей. Правоохранители выяснили, что незнакомец действительно заходил в квартиру, но установить его личность пока не удалось.

К слову, данные Светланы частенько всплывают на профильных сайтах с пометкой "Чёрный список эскорта". Клиенты обвиняют её в обмане: якобы девушка берёт предоплату за свои услуги и исчезает.

Пьяный омич всю ночь вызванивал проститутку, но в итоге остался без секса и 600 тыс. рублей

Пьяный омич всю ночь вызванивал проститутку, но в итоге остался без секса и 600 тыс. рублей

Лайф рассказывал, как мошенники развели московского студента, желающего провести ночь с эскортницей, на десятки тысяч рублей. Сначала с него требовали "предоплату", потом "страховку", а потом и вовсе стали вымогать ещё больше, угрожая рассказать обо всём родственникам.

Матвей Константинов
  • Новости
  • эскорт
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров