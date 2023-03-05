Московская эскортница из чёрного списка сходила в гости и лишилась часов почти за 3 млн

Эскортница из Москвы обратилась в полицию с просьбой найти похитителя её дорогостоящих часов. Как пишет SHOT, 32-летнюю Светлану обворовали в гостях у неназванного гражданина в столичном районе Фили-Давыдково.







Модель на некоторое время оставила дорогой аксессуар в одной из комнат и отлучилась, а когда вернулась, его уже не было. Девушка затруднилась назвать марку часов, однако стоили они 2,76 миллиона рублей. Правоохранители выяснили, что незнакомец действительно заходил в квартиру, но установить его личность пока не удалось.

К слову, данные Светланы частенько всплывают на профильных сайтах с пометкой "Чёрный список эскорта". Клиенты обвиняют её в обмане: якобы девушка берёт предоплату за свои услуги и исчезает.