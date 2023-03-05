Шольц рассказал об обращении к Китаю с просьбой из-за России

"Мы просим их не поставлять вооружение России. Я думаю, это имело бы последствия. Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даём понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными", — сказал немецкий канцлер в ответ на вопрос о возможности введения санкций против Китая в случае поставок вооружения России.