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5 марта, 17:35

На Украине описали будущее страны цитатой из фильма "Двенадцать стульев"

Бывший советник Кучмы описал будущее Украины фразой о спасении утопающих

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин описал будущее Украины с помощью яркой цитаты из романа "Двенадцать стульев" и одноимённого советского фильма.

"Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих [Из 34-й главы романа "Двенадцать стульев"]", — отметил он во время трансляции на ютуб-канале.

Экономист обратил внимание, что, вопреки уверениям киевского режима, конфликт не стал победным для президента Украины Владимира Зеленского. Он указал на то, что ВСУ успехов не демонстрируют, а руководство страны не оказывает необходимой поддержки простым гражданам, занимаясь лишь тем, что пытается нажиться на происходящем.

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А ранее пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за очередную жалобу о недостаточном количестве вооружения.

Андрей Бражников
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