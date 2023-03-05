На Украине описали будущее страны цитатой из фильма "Двенадцать стульев"

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин описал будущее Украины с помощью яркой цитаты из романа "Двенадцать стульев" и одноимённого советского фильма.

"Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих [Из 34-й главы романа "Двенадцать стульев"]", — отметил он во время трансляции на ютуб-канале.

Экономист обратил внимание, что, вопреки уверениям киевского режима, конфликт не стал победным для президента Украины Владимира Зеленского. Он указал на то, что ВСУ успехов не демонстрируют, а руководство страны не оказывает необходимой поддержки простым гражданам, занимаясь лишь тем, что пытается нажиться на происходящем.