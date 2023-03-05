Министр экономики Финляндии угодил в скандал из-за "пьяной" прошлогодней речи

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля угодил во второй за неделю скандал. На этот раз причиной стала его речь от имени правительства 29 апреля 2022 года, во время которой он мог быть пьяным, сообщает телеканал YLE.

"Министр Линтиля подозревается в том, что в апреле прошлого года, находясь в командировке, был в состоянии алкогольного опьянения", — уточнили журналисты.

Гости мероприятия утверждают, что во время выступления от имени правительства Линтиля "выглядел слегка нетрезвым". Обвинениям предшествовала публикация одной из местных газет о том, что министр злоупотребляет алкоголем.