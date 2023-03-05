Житель города Золотое-5 ЛНР подорвался на неустановленном предмете на бывшей линии разграничения. От полученной травмы он скончался на месте, рассказал мэр Первомайска, в ведении которого находится Золотое-5, Сергей Колягин.

"На территории бывшей линии разграничения вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы, на неустановленном предмете подорвался житель города Золотое-5 — мужчина 1987 года рождения. От полученной минно-взрывной травмы мужчина скончался на месте", — написал он в телеграм-канале.

Чуть ранее Колягин сообщил, что житель Золотого-5 получил ранения, подорвавшись на мине, установленной на бывшей линии разграничения. Как он уточнил, мужчина 1967 года рождения лишился обеих ног. Прибывшая на место бригада медиков оказала пострадавшему первую помощь, затем его доставили в больницу.