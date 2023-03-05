Ферстаппен выиграл стартовый этап сезона "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" 2023 года — Гран-при Бахрейна.

Второе место досталось гонщику "Ред Булла" Серхио Пересу, третье – испанцу Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Вице-чемпиону "Формулы-1" сезона-2022 монегаску Шарлю Леклеру из "Феррари" пришлось досрочно завершить гонку на 41-м круге из-за технических проблем с болидом. Француз Эстебан Окон ("Альфа Таури") получил три штрафа в общей сложности на 20 секунд за неправильную остановку на стартовой решётке, неправильное отбытие штрафа и превышение скорости при нахождении в зоне пит-лейна. На 43-м круге он завершил выступление.

Досрочно выбыл и австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри, для которого этап в Бахрейне стал первым в "Формуле-1".