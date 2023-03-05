"Манчестер Юнайтед" впервые с 1931 года проиграл со счётом 0:7
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ со счётом 7:0
"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии, забив в ворота соперника семь безответных мячей. Встреча проходила на стадионе "Энфилд".
Голами отметились Коди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47-я, 75-я), Мохаммед Салах (66-я, 83-я) и Роберто Фирмино (88-я).
"МЮ" проиграл со счётом 0:7 в четвёртый раз в истории и впервые с 1931 года. Ранее команда уступала "Блэкбёрну" в 1926 году, "Астон Вилле" в 1930-м и "Вулверхэмптону" в 1931-м. Однако эти поражения были до 1992 года, когда была основана АПЛ. Таким образом, "Манчестер" потерпел самое крупное поражение в английской Премьер-лиге.
"Ливерпуль" набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице, "МЮ" с 49 баллами располагается на третьей строчке.
А ранее "Манчестер Юнайтед" в шестой раз в истории стал победителем Кубка английской лиги. В финале турнира "красные дьяволы" обыграли "Ньюкасл".
Twitter / Manchester United