"Манчестер Юнайтед" впервые с 1931 года проиграл со счётом 0:7

"МЮ" проиграл со счётом 0:7 в четвёртый раз в истории и впервые с 1931 года. Ранее команда уступала "Блэкбёрну" в 1926 году, "Астон Вилле" в 1930-м и "Вулверхэмптону" в 1931-м. Однако эти поражения были до 1992 года, когда была основана АПЛ. Таким образом, "Манчестер" потерпел самое крупное поражение в английской Премьер-лиге.