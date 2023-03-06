В России начинается четырёхдневная рабочая неделя с выходным в среду, 8 Марта. Международный женский день в нашей стране официально является нерабочим праздничным днём.

В соответствии с производственным календарём на этот праздник отводится один день, а перенос выходных не предусмотрен. При этом 7 марта рабочий день сокращается на час.