В России начинается четырёхдневная рабочая неделя
В России начинается четырёхдневная рабочая неделя с выходным 8 Марта
В России начинается четырёхдневная рабочая неделя с выходным в среду, 8 Марта. Международный женский день в нашей стране официально является нерабочим праздничным днём.
В соответствии с производственным календарём на этот праздник отводится один день, а перенос выходных не предусмотрен. При этом 7 марта рабочий день сокращается на час.
Ранее Лайф рассказывал, каким регионам РФ в праздничный день ждать тепла. Так, хорошая погода порадует жителей Приморья и юга Европейской России. При этом в Москве 8 Марта ожидаются слякоть и осадки.
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