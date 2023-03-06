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5 марта, 22:07

В России начинается четырёхдневная рабочая неделя

В России начинается четырёхдневная рабочая неделя с выходным 8 Марта

В России начинается четырёхдневная рабочая неделя с выходным в среду, 8 Марта. Международный женский день в нашей стране официально является нерабочим праздничным днём.

В соответствии с производственным календарём на этот праздник отводится один день, а перенос выходных не предусмотрен. При этом 7 марта рабочий день сокращается на час.

Аллерголог дала советы по выбору подходящих для 8 Марта цветов

Аллерголог дала советы по выбору подходящих для 8 Марта цветов

Ранее Лайф рассказывал, каким регионам РФ в праздничный день ждать тепла. Так, хорошая погода порадует жителей Приморья и юга Европейской России. При этом в Москве 8 Марта ожидаются слякоть и осадки.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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