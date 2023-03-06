Игрок "Торпедо" Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ

Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола Российской премьер-лиги (РПЛ). В игре 18-го тура против "Краснодара" (2:2) он забил в возрасте 39 лет и 282 дня.

Футболист превзошёл достижение Сергея Наталушко, который забил мяч за "Сатурн" в 2000 году, когда ему было 39 лет и 247 дней.