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5 марта, 22:31

Игрок "Торпедо" Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ

Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола Российской премьер-лиги (РПЛ). В игре 18-го тура против "Краснодара" (2:2) он забил в возрасте 39 лет и 282 дня.

Футболист превзошёл достижение Сергея Наталушко, который забил мяч за "Сатурн" в 2000 году, когда ему было 39 лет и 247 дней.

"Краснодар" и "Торпедо" сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ

"Краснодар" и "Торпедо" сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ

Ранее петербургский "Зенит" разгромил "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:0. У сине-голубых отличились Малком (12-я и 47-я минуты) и Александр Ерохин (83-я минута).

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Юлия Коновалова
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