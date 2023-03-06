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5 марта, 23:20

Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис

<p>Судно с военной техникой США в Греции. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/chatzimichail_k/status/1631955344975880192?cxt=HHwWgICzqayv76UtAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chatzimichail_k</a></p>

Судно с военной техникой США в Греции. Обложка © Twitter / chatzimichail_k

Гигантское транспортное судно Liberty доставило американскую военную технику в греческий порт Александруполис. Об этом рассказал начальник гавани Константинос Хаджимихаил.

"Мы начинаем операции ротации военной техники/средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке. — Прим. ред.)", — написал Хаджимихаил в "Твиттере" и опубликовал фотографию судна.

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Позднее военное оборудование отправится в Болгарию и Румынию, где будет использовано в двух крупных учениях НАТО — Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23. В Грецию 200-метровое судно прибыло из американского порта Чарлстон и отбудет на следующей неделе после погрузки военного оборудования сил НАТО, пишут греческие СМИ.

А ранее Минобороны Румынии опровергло данные СМИ о планах создать базу США в дельте Дуная. В ведомстве подчеркнули, что никогда даже не обсуждали эту тему с Вашингтоном.

Юлия Коновалова
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