Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис

Гигантское транспортное судно Liberty доставило американскую военную технику в греческий порт Александруполис. Об этом рассказал начальник гавани Константинос Хаджимихаил.

"Мы начинаем операции ротации военной техники/средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке. — Прим. ред.)", — написал Хаджимихаил в "Твиттере" и опубликовал фотографию судна.

Позднее военное оборудование отправится в Болгарию и Румынию, где будет использовано в двух крупных учениях НАТО — Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23. В Грецию 200-метровое судно прибыло из американского порта Чарлстон и отбудет на следующей неделе после погрузки военного оборудования сил НАТО, пишут греческие СМИ.