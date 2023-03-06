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6 марта, 02:05

ВС РФ получат маскировку-трансформер для Крайнего Севера и средней полосы

Для российских военнослужащих создают двухсторонний комплект маскировки, одна из сторон которого будет предназначена для Крайнего Севера, а другая — для средней полосы. Об этом рассказал генеральный директор научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк.

"На текущий момент нами разработано три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов. В этом году мы закончим работу по четвёртому варианту маскировки — для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в средней полосе", — приводит его слова РИА "Новости".

Как указал Дробяк, впереди госиспытания и постановка на снабжение. По его словам, из-за наличия в РФ "широчайшего диапазона" природных и климатических зон создать единую маскировку военных невозможно. Однако специалисты сделали костюм, каждая из сторон которого окрашена по-разному, что позволит использовать его в двух зонах. При этом и лицевая сторона маскировки, и изнанка функционируют одинаково.

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Кроме того, в разработке находится универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, добавил Дробяк.

Ранее Лайф писал, что в России создали беспилотник "Аэромедик мини", имеющий камеру ночного видения для обследования трубопроводов, нефтегазопроводов и другой инфраструктуры. Взлётный вес устройства достигает 30 килограммов, дрон может пролетать почти 200 километров со скоростью до 100 километров в час, а также доставлять грузы весом до пяти килограммов.

Обложка ©

ТАСС / Лев Федосеев

Иван Косицын
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