ВС РФ получат маскировку-трансформер для Крайнего Севера и средней полосы

Для российских военнослужащих создают двухсторонний комплект маскировки, одна из сторон которого будет предназначена для Крайнего Севера, а другая — для средней полосы. Об этом рассказал генеральный директор научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк.

"На текущий момент нами разработано три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов. В этом году мы закончим работу по четвёртому варианту маскировки — для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в средней полосе", — приводит его слова РИА "Новости".

Как указал Дробяк, впереди госиспытания и постановка на снабжение. По его словам, из-за наличия в РФ "широчайшего диапазона" природных и климатических зон создать единую маскировку военных невозможно. Однако специалисты сделали костюм, каждая из сторон которого окрашена по-разному, что позволит использовать его в двух зонах. При этом и лицевая сторона маскировки, и изнанка функционируют одинаково.

Кроме того, в разработке находится универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, добавил Дробяк.