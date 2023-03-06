Сийярто заявил, что лишь прекращение огня завершит конфликт на Украине

Урегулировать украинский конфликт можно лишь прекращением огня, санкционная политика европейских стран неэффективна. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Первая цель — предотвратить гибель людей, и это означает соглашение о прекращении огня — и ничего больше", — сказал политик в интервью шведскому телеканалу SVT.

По мнению Сийярто, накачка Украины вооружениями со стороны европейских стран не приближает конец конфликта. Венгерский политик также добавил, что введённые Евросоюзом экономические антироссийские санкции показали свою неэффективность в решении ситуации на Украине.