Белый дом: Байден 9 марта представит проект бюджета США на 2024 год

Американский президент Джо Байден представит проект бюджета на следующий финансовый год во время выступления в Филадельфии, штат Пенсильвания, 9 марта. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

"В четверг, 9 марта, президент отправится в Филадельфию (штат Пенсильвания), чтобы представить свой бюджет на 2024 финансовый год", — отмечается в документе.

В пресс-службе уточнили, что Байден выступит с речью, "посвящённой его планам инвестировать в Америку", а также продолжить снижать цены для жителей страны, укрепить программы социального обеспечения и медицинской помощи престарелым Medicare и снизить дефицит государственного бюджета.