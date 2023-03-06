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6 марта, 05:01

Белый дом: Байден 9 марта представит проект бюджета США на 2024 год

Американский президент Джо Байден представит проект бюджета на следующий финансовый год во время выступления в Филадельфии, штат Пенсильвания, 9 марта. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

"В четверг, 9 марта, президент отправится в Филадельфию (штат Пенсильвания), чтобы представить свой бюджет на 2024 финансовый год", — отмечается в документе.

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В пресс-службе уточнили, что Байден выступит с речью, "посвящённой его планам инвестировать в Америку", а также продолжить снижать цены для жителей страны, укрепить программы социального обеспечения и медицинской помощи престарелым Medicare и снизить дефицит государственного бюджета.

Напомним, оборонный бюджет США на 2023 год оказался рекордным — 858 миллиардов долларов. Джо Байден подписал его в конце декабря 2022-го.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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