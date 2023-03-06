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6 марта, 07:05

МВД опровергло информацию о создании добровольных ударно-штурмовых батальонов в России

МВД России опровергло распространённые в Сети сообщения о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов. Речь идёт о якобы копии приказа МВД России с подписью главы министерства Владимира Колокольцева.

Фейковый приказ с подписью министра МВД о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов. Фото © Telegram / МВД МЕДИА

Фейковый приказ с подписью министра МВД о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов. Фото © Telegram / МВД МЕДИА

"МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов", — говорится в телеграм-канале "МВД-медиа".

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Обложка ©

ТАСС / RBC / Екатерин Кузьмин

Николь Вербер
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